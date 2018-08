Juventus, Chiellini: "L'arrivo di Ronaldo ci ha spinto ad andare oltre"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Chievo: “Parlare di esordio (per la fascia, ndr) oggi è un po’ strano, è solo l’inizio di una nuova stagione. Importante, perché ogni anno ci poniamo grandi obiettivi. E l’arrivo di Cristiano ci ha spinto ad andare oltre. Le prime partite sono sempre insidiose: noi dovremo metterci al loro livello di attenzione e concentrazione, poi saremo in grado di sfruttare le nostre qualità in avanti. Ronaldo? Si è posto molto bene all’interno del gruppo, il suo entusiasmo e la sua grande voglia di vincere l’ha già trasmessa”.