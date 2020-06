Juventus, Chiellini: "L'Inter di Moratti? Acerrimi rivali, ma c'era stima"

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini è intervenuto oggi in diretta Instagram assieme all'attrice e conduttrice Martina Colombari. È stata l'occasione per soffermarsi anche sulle dinastie del calcio italiano, con la famiglia Agnelli ultima rimasta in Serie A: "L'affetto che c'è da una proprietà familiare come quella della Juve si sente ed è un valore aggiunto notevole. Quando c'erano l'Inter di Moratti o il Milan di Berlusconi c'era una percezione diversa. Il mondo sta cambiando e l'Italia si sta adeguando, ma per noi nostalgici si sentiva un amore diverso per la squadra. Non che oggi si lavori male. Era un calcio differente. Penso all'Inter di Moratti, che sono stati acerrimi rivali, ma c'era stima”.

