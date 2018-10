Juventus, Chiellini: "La Champions è un obiettivo, non un sogno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di BT Sport a poche ore dalla sfida di Champions League contro il Manchester United: “Non so se la partita di stasera sarà decisiva, ma di sicuro si giocherà in un’atmosfera particolare e in uno stadio storico. La Champions per noi non è un sogno, ma un obiettivo: comunque la cosa più importante adesso è superare il turno. Mourinho? E' un grande allenatore che in Italia è ricordato e apprezzato per i suoi successi, anche se magari non molto dai tifosi della Juventus…”.