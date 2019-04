© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, capitano della Juventus, ha parlato a Tuttosport dei fatti di martedì sera. "Se anche Matuidi si arrabbia è indicativo. È un ragazzo d'oro, non perde mai la pazienza, vederlo così mi ha sorpreso. Lui è andato a chiedere all'arbitro di sospendere la partita e di fare gli annunci, come peraltro è accaduto. Non possiamo neanche capire quello che provano lui, Kean o qualche altro ragazzo di colore, è per questo che non dobbiamo giustificarli".