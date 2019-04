Juventus, Chiellini: "Noi i più forti, nella ripresa si è visto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini è intervenuto ai microfoni di DAZN nel post-partita di Inter-Juventus: "Bisogna togliersi di dosso prima di tutto noi il pensiero di quello che sarebbe potuto essere e non è stato, e l'unico modo è andare in campo. Siamo fortunati a giocare queste grandi partite. Dopo un po' che ci abbiamo messo a entrare in partita si è vista la vera Juve, una squadra che ha stravinto il campionato meritatamente e ha dimostrato di essere la più forte con tutto rispetto dell'Inter. Abbiamo voglia di fare bene anche nelle ultime partite. All'intervallo non ci siamo detti nulla di particolare, più giochiamo meglio è, dobbiamo buttare via ancora alcune scorie ma fa parte del gioco. Stasera abbiamo fatto una buona partita e non abbiamo perso. Con Cristiano parti sempre uno a zero, anche oggi l'ha dimostrato. È un fuoriclasse, siamo fortunati ad averlo e nei prossimi anni sicuramente aiuterà la Juventus a vincere ancora".