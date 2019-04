Juventus, Chiellini: "Otto scudetti di fila rimaranno nella storia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato ai microfoni di JTV dopo la vittoria dell’ottavo Scudetto di fila. Ecco quanto ripreso da Tuttojuve.com:

Ottavo Scudetto consecutivo, oltre la leggenda...

"C'è grande soddisfazione. Magari qualcuno l'ho dà per scontato ma non è così. Vincere è sempre difficile, vincere 8 Scudetti di fila è una cosa che rimane nella storia. In questo momento forse non ci accorgiamo bene neanche noi di quello che stiamo facendo, delle pagine che stiamo scrivendo. Dobbiamo essere orgogliosi e continuare così con grandi ambizioni per continuare a vincere ed a crescere sempre di più".

Adesso si celebra questo Scudetto e poi si ricomincia.

"Sì, non siamo mai arrivati con così grande anticipo allo Scudetto e forse questo grande vantaggio non rende neanche merito a quella che è una vittoria speciale. Abbiamo fatto un percorso straordinario, continuando a scrivere record su record. Dobbiamo essere orgogliosi, io sono orgoglioso della squadra, di quello che abbiamo fatto e di ogni mio compagno che davvero ha messo l'anima tutti i giorni per raggiungere questo obiettivo".