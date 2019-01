Juventus, Chiellini: "Per 60' la peggior Juve dell'anno, letali nel finale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro la Lazio. "Per sessanta minuti è stata la peggiore Juventus dell'anno, paradossalmente dopo lo svantaggio abbiamo trovato le motivazioni per vincerla. Szczesny ci ha tenuti in piedi, siamo stati letali nel finale. Una vittoria importante che ci dà fiducia e in settimana ci sarà anche l'impegno in Coppa Italia. Abbiamo caricato, la trasferta di Doha spezza il ritmo era importante lavorare in settimana. La Juventus vera sarà dal venti febbraio in poi, fuori casa contro la Lazio soffri sempre. Saranno importanti le prossime partite fino al 3 marzo che sarà una data cruciale, mancano ancora tante partita e godiamoci la serata".