Juventus, Chiellini: "Qualche giorno e spero di dare una mano alla squadra"

vedi letture

“Cristiano Ronaldo? È uno dei calciatori che mi ha segnato di più in carriera, per fortuna ora è un mio compagno”. Giorgio Chiellini ha parlato un po’ dei suoi compagni di squadra e del suo momento nel corso di una diretta su Instagram con Martina Colombari. Su CR7: “Ci ha dato un grande boost negli ultimi due anni, tirando fuori il meglio da ognuno di noi e dando una spinta importante a tutta la società. È di un altro livello, e giochiamo per lui per farlo rendere al meglio”. Il capitano bianconero si è espresso anche su Buffon: “Per me è un fratello maggiore – ha detto -. Riesce sempre, nei momenti decisivi, a tirar fuori le parole giuste per cambiare le sorti di una stagione. Ha questo dono, essendo molto passionale per entrati dentro. Con lui ho vissuto tanto in questi anni, tra Juve e Nazionale. È una persona splendida, che mi ha insegnato tanto”. Il numero 3 della Juve negli ultimi giorni sta facendo un percorso di riatletizzazione. “Mi sto riprendo da qualche acciacco post infortunio. Ho ancora qualche giorno a parte, poi spero di poter dare una mano alla squadra” ha concluso.

Qui l'intervento completo.