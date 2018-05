Juventus, Chiellini: "Rivoluzione? Il nostro segreto è la società"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: “E stato un percorso lungo, sicuramente non ci rendiamo conto di quello che abbiamo fatto e non ci viene nemmeno dato tutto questo merito. Il segreto? Quando si vince così tanto è sempre la società, adesso si parla di Buffon, negli anni 90' si parlava di altri e così via. Quando una squadra continua a vincere nel corso degli anni il motivo è sempre e solo uno. Ora sarà rifondazione? Questa società ha sempre cambiato in questi anni, se ripenso alla squadra di Berlino sono stati cambiati 9/11. Arriveranno nuovi giocatori, bisognerà continuare a fare bene. Allegri? Deciderà lui. Trovarne di migliori non è facile, ma si torna al discorso di prima. L'importante è che rimanga sempre la società e l'amore della famiglia Agnelli per questa maglia. A me restano pochi anni di carriera, se la Juventus perderà l'anno prossimo tornerà sicuramente a vincere l'anno dopo e così via.