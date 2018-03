Juventus, Chiellini: "Sarà una partita difficile, Spal squadra in salute"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ai microfoni di Sky Sport prima della sfida con la Spal. "E' un passo importante per noi stessi, oggi è un prova di responsabilità e umiltà. Sarà una partita difficile contro una squadra in salute, le parole poi se le porta via il vento. Nelle ultime partite abbiamo dimostrato grande intelligenza e solo così possiamo a portare a casa i tre punti".