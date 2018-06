Juventus, Chiellini: "Scudetto o Champions? Vogliamo tutto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, presente alle prove ufficiali del Gran Premio del Canada sul circuito di Montreal con Leonardo Bonucci, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco quanto evidenziato da Tuttojuve.com:

Puntate a un altro Scudetto o c'è l'ossessione Champions?

"No, punteremo a tutto come sempre. Ora con grande tranquillità e serenità abbiamo modo di riposarci e va bene, poi sarà una grande annata come sono state le ultime, ne sono sicuro".

Che effetto ti fa essere Capitano dopo due grandi Capitani?

"Sono sempre più vecchio, è la verità, rimango io (sorride, ndr). Mi mancheranno ed è normale che sia così. Speriamo di lasciare del buono ai compagni che poi proseguiranno un domani quando poi non ci saremo neanche più noi".