Juventus, Chiellini: "Si va verso la Superlega. Meglio del Super Bowl"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore e senatore della Juventus, parla così alla vigilia della sfida di Champions contro il Real Madrid al portale iberico El Mundo: "Sergio Ramos è il miglior difensore centrale del mondo e sa come giocare le partite che contano davvero. In Spagna c'è Piqué, che è stato molto fortunato a crescere con Puyol. Ora, con Umtiti, formano un coppia di alto livello. Penso che il lavoro del nuovo allenatore li aiuti. Valverde ha trovato un'unità di squadra difensiva che il Barcellona prima non aveva".

Futuro: "In Europa si andrà verso una Superlega. Ci vorranno 10, 20 o 30 anni, ma arriverà. Con rispetto per le squadre più piccole, i tifosi della Juventus vogliono affrontare il Real Madrid, United, Barça, PSG. Immaginate una domenica con un Juve-Real, un City-Barça e un Atlético-Liverpool? Sarà necessario armonizzare i campionati locali, ovviamente, ma sarà lo spettacolo più grande del mondo, più del Super Bowl, perché non c'è fenomeno di massa come il calcio. Peccato solo che non ci potrò giocare...".

Suarez: "L'ho affrontato di nuovo sul campo ed è stato un piacere, perché è un grande attaccante. Vorrei cambiare la mia maglia con la sua. La sua sanzione (dopo il morso ai Mondiali del 2014 ndr.), con la pena di non poter entrare negli stadi, mi sembrava esagerata".

Crisi azzurra: "Se ci fosse solo una ragione, sarebbe facile, avremmo risolto il problema. Dobbiamo cambiare e ricominciare sapendo cosa viene fatto all'estero, modificare la programmazione nella formazione di nuovi giocatori, ma senza perdere, come detto, la nostra identità. Siamo italiani, non serve copiare i modelli altrui, ma adattarli. Spero che la prossima generazione sia ricca di talenti, ma oggi, dobbiamo essere umili e ammettere che siamo inferiori a squadre come Francia, Spagna o Germania. Non abbiamo più i Totti, Del Piero, Pirlo, Baggio, Inzaghi... Bisogna chiedersi perché e ritrovarli".