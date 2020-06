Juventus, Chiellini su Ibrahimovic: "Lo porto nel cuore. Lo aspetto in campo il 7 luglio"

Giorgio Chiellini, difensore e capitano della Juventus, nel corso della lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato dell'avversario che più lo ha messo in difficoltà in carriera: "Ho Ibrahimovic nel cuore. Siamo stati compagni quando ero giovanissimo e cercavo sempre di confrontarmi con lui. Accettare l'uno contro uno con lui significava guadagnare rispetto. Da ogni sfida con lui ne sono uscito più forte. Ha tirato fuori il meglio di me e lo ammiro tantissimo. Venerdì non lo incontrerò? Lo aspetto il 7 luglio, da quando è tornato in Italia penso che sia destino".