Juventus, Chiellini su Sarri: "Verrà giudicato dai risultati. Cambia il modo, non l'obiettivo"

Nella lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato anche degli ultimi tre allenatori bianconeri, a cominciare da Conte: "Si è trattato di un inizio da zero con lui, siamo partiti con una base molto bassa, diciamo che abbiamo costruito le fondamenta di una casa. Lui ti dà tanto e pretende tanto. A volte ti esaspera ma con lui fino alla morte. La compattezza creata è servita ad Allegri, un esteta". Poi proseguendo proprio sull'allenatore livornese: "Nei cinque anni in bianconero è cresciuto in modo esponenziale. Ha una sensibilità che pochi hanno e non parlo solo di allenatori. Negli anni mi ha stregato". Infine sul suo attuale tecnico Maurizio Sarri: "E' meticoloso e più simile a Conte ma si basa tanto sui numeri. Lui è un utopista ed è il primo ad ammetterlo. E' un eterno insoddisfatto. Se è da Juve? Ogni allenatore viene giudicato dai risultati, quindi li deve ottenere. Cambia il modo, non l'obiettivo".