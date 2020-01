© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Risponde al nome di Giorgio Chiellini il colpo per la retroguardia della Juventus dopo l'infortunio occorso a Demiral. Il capitano, come riporta Tuttosport, è ad un passo dal rientro. Per il difensore il ritorno in campo è previsto per la seconda metà di febbraio, in modo tale da averlo in forma il 17 marzo, giorno del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.