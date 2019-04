© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, dopo la vittoria contro il Cagliari, ha parlato ai microfoni di JTV: "Vincere qui con una prestazione del genere è molto importante. Ho giocato tante partite a Cagliari e faccio fatica a ricordare una partita giocata così bene e interpretata ancora meglio. Siamo caricati sempre di più sull'ottavo Scudetto e vittorie come queste di danno tanta fiducia. una delle qualità migliori di questa squadra è capire quanto accelerare e quando rallentare nell'arco dei novanta minuti, il Cagliari gioca molto sui cross e noi siamo riusciti a limitarli. Abbiamo fatto una gara sopra le righe. Kean è un patrimonio del calcio italiano e non deve uscire per quello che non è. Ho rivisto le immagini e non ha fatto niente, dobbiamo pensare a Moise come una figura positiva, se lo merita. L'unica cosa che ha fatto di sbagliato oggi è stata la simulazione".