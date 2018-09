Juventus, Chiellini: "Vogliamo vendicare l'ultima sconfitta con il Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha parlato ai microfoni di Sky prima della gara contro il Napoli. "Sfida scudetto alla settima giornata no, ma è la più importante fra le squadre più forti della storia recente. C'è rispetto e stima reciproca, c'è voglia di rivalsa per riscattare la sconfitta qui allo Stadium. Ci sono tutti gli ingredienti per una partita spettacolare. Insigne e Ancelotti? Lorenzo sta facendo molto bene e ha trovato un grande allenatore che è tornato in Italia dopo molti anni. Sarà una bella partita, godiamocela".