Juventus, Chiesa è un chiodo fisso. Paratici ci proverà in tutti i modi

Federico Chiesa è il chiodo fisso per il mercato della Juventus. La Vecchia Signora, scrive Tuttosport, proverà a prenderlo in tutti i modi, perché crede fortissimamente nel suo talento ed è attirata dalla sua italianità. Con il giocatore esiste già un accordo da tempo: solo il cambio di proprietà della Fiorentina ha arenato l’affare. Rocco Commisso, il nuovo proprietario, insiste nel dichiarare pubblicamente che non venderà Chiesa, salvo aggiungere di volta in volta una postilla del tipo "salvo che il giocatore non mi chieda di andarsene". Non è una trattativa facile, ma Paratici conta sulla volontà del giocatore, che peraltro piace moltissimo a Sarri