Juventus, Chiesa non può prendere il suo numero storico ma è libera la 20 di suo padre

Niente numero 25 per Federico Chiesa alla Juventus, il numero che ha indossato fino ad oggi l'ormai ex attaccante della Fiorentina, in bianconero è già stato preso da Adrien Rabiot e dunque non è disponibile. Secondo La Gazzetta dello Sport, a questo punto sarebbe affascinante tornare a vedere il nome di "Chiesa" con il numero 20 poco sotto, come nella lunga storia in Serie A del padre Enrico. Dopo la Nazionale ci sarà la presentazione ufficiale e a quel punto, anche i dubbi sulla maglia verranno risolti definitivamente.