Juventus, chiesti 40 milioni di conguaglio più Danilo per Cancelo al City

Danilo si avvicina alla Juventus nell'affare che potrebbe portare entro l'8 agosto Cancelo a vestire la maglia del Manchester City. La distanza tra i bianconeri e i Citizens è ancora ampia ma la strada pare essere stata tracciata da Paratici nel viaggio londinese. C'è da limare le valutazioni dei due calciatori, con la Juve che valuta il proprio calciatore non meno di 55 milioni e gli inglesi invece che valutano il portoghese 30 milioni contro i 15-20 valutati da Torino. In sintesi la Juventus chiede 40 milioni di conguaglio contro i 20-25 proposti dal club di Guardiola. Ma limare queste cifre non sembra impossibile e Sarri aspetta fiducioso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.