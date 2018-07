Juventus, City e Barcellona non mollano Pjanic: Guardiola fa sul serio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il pressing di Manchester City e Barcellona per Miralem Pjanic. Soprattutto gli inglesi sembrano fare sul serio, specie dopo il mancato arrivo di Jorginho dal Napoli, ma la Juventus non vorrebbe cederlo, sempre che non si concretizzasse il ritorno di Paul Pogba in bianconero. A riportarlo è Tuttosport.