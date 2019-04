Juventus, clima disteso alla Continassa: a San Siro da campioni d'Italia

Fonte: Corrispondente da Torino

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

“No no non è quella di ieri… è di oggi!!! Altra vittoria...” scrive Leonardo Bonucci su Instagram postando la foto di fine allenamento insieme ai compagni che hanno la meglio a conclusione della partitella di ieri. “Per forza! L’ago della bilancia non si sta allenando” commenta Mattia Perin, out a seguito di un infortunio che lo renderà disponibile fine al termine della stagione. Coach Aldo Dolcetti, il tattico di Massimiliano Allegri, mostra il “cinque”, per indicare con ogni probabilità la differenza reti sugli sconfitti. Scene di fine stagione, di un ambiente che alla Continassa vive con leggerezza un finale di campionato abbondantemente chiuso. C’è Cristiano Ronaldo tra i vincenti; Szczesny, Emre Can, Alex Sandro e Cancelo, quest’ultimo in mezzo alle ultime voci di mercato. E con loro i giovani Coccolo, Olivieri e Nicolussi.

Inter-Juventus, in programma domani sera, cade in calendario un giorno prima rispetto allo scorso anno. I bianconeri giungono al match da campioni d’Italia: nel campionato scorso, invece, il successo in pieno recupero con una rete di Higuain diede la spinta decisiva verso il settimo tricolore. Alle 14, oggi, la conferenza di Massimiliano Allegri: il tecnico ha già detto di voler rimanere sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione, ma ci sono diverse cose da chiarire in un incontro prossimo con la società. Chissà che proprio in questo senso possano essere svelate delle novità nelle prossime ore.