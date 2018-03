Juventus, club infastidito dalle dichiarazioni di Sampaoli su Dybala

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le dichiarazioni rilasciate ieri da Jorge Sampaoli, ct dell'Argentina, a proposito della possibile esclusione di Paulo Dybala dai convocati per il prossimo Mondiale di Russia, hanno infastidito la Juventus. I bianconeri non hanno capito la tempistica di questa uscita, soprattutto considerando i tantissimi complimenti fatti fin qui alla Joya. I compagni e il club lavoreranno da qui a maggio per aiutare il giovane attaccante a conquistare un posto verso la sua prima Coppa del Mondo, anche per una questione economica, visto che saltare il Mondiale ridimensionerebbe il costo del cartellino dello stesso giocatore. Anche se nessuno ha intenzione di venderlo. Per ora.