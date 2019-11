© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è l’aspetto disciplinare della vicenda Cristiano Ronaldo a preoccupare la Juventus, evidenzia Tuttosport, ma le condizioni del suo ginocchio. Con pragmatismo assai sabaudo, la società bianconera si concentra quasi unicamente sul problema fisico al suo giocatore più importante. Vien da sé, che due settimane di riposo e cure sarebbero stato l’ideale per riportare CR7 in condizione, mentre due settimane di viaggi e con due partite (martedì a Faro contro la Lituania, domenica a Lussemburgo) presentano qualche rischio. Non è chiaro se Ronaldo scenderà in campo o meno, ma in Portogallo sono convinti che l’eroe nazionale vorrà dare il suo contributo alla qualificazione agli Europei.