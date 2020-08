Juventus, Coccolo può rimanere. Ma solo se vanno via Rugani e Romero

Luca Coccolo può rimanere alla Juventus per offrire un'altra soluzione ad Andrea Pirlo. Come spiega Tuttosport il difensore, scadenza 2021 ma con un rinnovo che può arrivare a breve, potrebbe restare in caso di cessioni sia di Romero (Atalanta) che Rugani, sul quale c'è il Valencia, come quinta opzione per i centrali.