Juventus, Coccolo verso la permanenza. Andrà anche in ritiro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto riportato da Road2sport.com Luca Coccolo, difensore centrale classe 1998 della Juventus, rimarrà in bianconero anche per la prossima stagione come fuoriquota della formazione Primavera allenata da Alessandro Dal Canto. Il giovane talento, cercato da diversi club di Serie B, partirà inoltre con la prima squadra per la tournée estiva.