Non c’è un attimo di sosta per la Juventus. Nella giornata di oggi la truppa di Sarri inizierà a preparare la sfida di Champions League di martedì contro il Bayer Leverkusen. A disposizione del tecnico bianconero che sarà anche Alex Sandro che, come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è rientrato dal Brasile dove si era recato per un lutto familiare.