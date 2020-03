Juventus, come cambia il mercato: arrivare a Icardi potrebbe essere più facile

vedi letture

Quello che sta per arrivare sarà un calciomercato differente rispetto a quelli appena trascorsi. La pandemia di COVID-19 che ha travolto l'Europa e non solo porterà dei cambiamenti nelle modalità delle trattative, visti i meno soldi che saranno a disposizione. Questo influenzerà il mercato anche di un club che gode di ottima salute come quello della Juventus.

Possibilità Icardi - Potrebbero essere gli scambi a tenere banco nella prossima sessione di trattative e questo ci porta senza ombra di dubbio a parlare di Mauro Icardi. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, la trattativa potrebbe decollare sulla base di uno scambio, formula tra l'altro già abozzata nei primi colloqui. Il club rossoblu ha Meunier in scadenza di contratto e quindi potrebbe avere bisogno di un esterno come De Sciglio anche se Leonardo apprezzerebbe di più giocatori del calibro di Dybala, Pjanic o Douglas Costa.

Pogba più complicato - Ragionando con questi parametri apparirebbe più complicato, sempre secondo il quotidiano sportivo, arrivare a Paul Pogba in quanto complesso imbastire un discorso basato sugli scambi. Il Manchester United non vince la Premier League dal 2013 e il prossimo anno potrebbe essere il secondo consecutivo senza giocare in Champions e non garantirebbe dunque le necessarie ambizioni per un top player. La trattativa però potrebbe comunque andare in porto visto un possibile calo dei prezzi e vista la necessità del club inglese di rinforzarsi, con la richiesta per il francese che andrebbe a diminuire.