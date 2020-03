Juventus, comunicato ufficiale: "Sospesi gli Stadium Tour fino al 3 aprile"

La Juventus, attraverso i propri canali social, ha comunicato la chiusura di tutti i tour all'Allianz Stadium fino al prossimo 3 aprile. Questo il testo: "Si comunica che fino al 3 aprile sono sospesi gli Stadium Tour, in ottemperanza a quanto decretato dal Ministero della Salute in merito alle Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19".