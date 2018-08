Juventus, con Cristiano Ronaldo adesso il club vale un miliardo di euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Aspettando il debutto di Cristiano Ronaldo sul prato dello Stadium - scrive oggi il Corriere di Torino - il botto è arrivato dalla Borsa: dopo l’impennata iniziata con la trattativa di CR7, ieri il titolo Juventus ha chiuso a 1,024 euro per azione (+4,49 per cento), con una capitalizzazione che ha virtualmente superato il miliardo. Giovedì, alla chiusura, il valore era arrivato a 966.952.110 euro. La cifra fa un certo effetto, anche se non significa essersi già ripagati l’acquisto del portoghese: perché i guadagni, grosso modo virtuali, nel breve sono destinati a fare felici i piccoli investitori, quelli che comprano e vendono titoli per fare cassa, mentre per l’azionista di maggioranza, Exor, non cambia quasi nulla. A meno che il boom non continui per mesi, tanto che nel 2019 tale maggiore ricchezza patrimoniale possa tradursi in un ipotetico dividendo per le casse degli azionisti e, quindi, della finanziaria.