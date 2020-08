Juventus, con Higuain sarà addio: si tratta soltanto sulla buonuscita per il Pipita

Con l’arrivo di un attaccante centrale, che con ogni probabilità dovrebbe essere Edin Dzeko, sembra non esserci più spazio per Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino è in uscita dalla Juventus e non farà più parte della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le opzioni sono due: o la rescissione o la cessione, anche se non ci dovrebbero essere offerte per lui. In caso di risoluzione si dovrà discutere sulla buonuscita, argomento dell’ultima trattativa che dovrà stabilire quale parte dei 7,5 milioni e mezzo di euro dovrà essere versata al Pipita.