Juventus, con il Manchester United si parla anche di Matuidi

Il Manchester United continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un possibile sostituto di Paul Pogba. Secondo quanto riportato da Tuttosport il primo obiettivo per la mediana è Bruno Fernandes, ma qualora l'affare non dovesse andare in porto, i Red Devils potrebbero virare su Blaise Matuidi della Juventus.