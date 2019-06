Con Gonzalo Higuain verso la Roma, in casa Juventus torna di moda l'idea che porta a Mauro Icardi. La Gazzetta dello Sport sottolinea che resta possibile uno scambio con Paulo Dybala, che approderebbe alla corte di Antonio Conte a Milano. L'affare è però bloccato dal Pipita: finché l'ex Napoli non cambia maglia è arduo che il ds bianconero Paratici si faccia avanti per Maurito, nonostante il noto feeling.

Dybala smorza gli entusiasmi nerazzurri. L'ex Palermo non è ancora convinto di salutare Torino ma non esistono veti sulla destinazione interista, vista la presenza dell'ex dirigente bianconero Beppe Marotta. E’ più esatto credere che Paulo spera in un rilancio nel suo attuale club, quasi una sorta di scommessa con sé stesso.