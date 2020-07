Juventus, con l'Arsenal si parla francese: ipotesi Rabiot per arrivare a Lacazette

vedi letture

Resta sempre aperta la caccia alla prima punta della Juventus. Sono tantissimi i nomi nella lista dei ds Fabio Paratici per la prossima sessione di calciomercato. Fra i papabili ci sarebbe anche il francese Alexandre Lacazette dell’Arsenal. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, dalla Francia rimbalzerebbero alcune indiscrezioni che vedrebbero il club bianconero offrire Adrien Rabiot per arrivare al connazionale transalpino in forza ai Gunners.