La Juventus pensa al mercato in entrata ma sempre con un occhio anche sulle possibili operazioni in uscita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i bianconeri avranno infatti bisogno di fare cassa e in questo senso torna di moda il nome di Rogerio, attualmente in prestito al Sassuolo. Il terzino vuole rientrare a Torino e i neroverdi vogliono tenerlo fino al termine della stagione, ma in caso di offerta importante la Vecchia Signora potrebbe decidere di sacrificarlo.