© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Maurizio Sarri tra i candidati per la panchina della Juventus che verrà. Contatti sempre più avviati con l'attuale manager del Chelsea, che in questo momento sta preparando la finale di Europa League contro l'Arsenal, ma che dopo - per volere del presidente Abramovich - quasi certamente lascerà i blues.

Higuain può tornare alla Juventus - Dovesse essere lui il prescelto, per la Juventus sarebbe più semplice anche riaccogliere Gonzalo Higuain, attualmente in prestito proprio al Chelsea. Il club londinese ha la possibilità di rinnovare il prestito, o di acquistarlo a titolo definitivo, ma al momento dalle parti di Cobham non sembrano essere convinti di portare avanti questo rapporto, nonostante la chiusura del calciomercato per le prossime due sessioni.