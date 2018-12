Juventus, concorrenza a Bayern e Napoli per il campione del mondo Pavard

© foto di Imago/Image Sport

Non ci sono soltanto Bayern Monaco e Napoli sulle tracce di Benjamin Pavard (22), difensore centrale ed esterno destro francese in forza allo Stoccarda. Il calciatore che gioca in Bundesliga, secondo il Corriere dello Sport, interessa anche alla Juventus. Il club tedesco chiede la cifra della clausola rescissoria - 35 milioni di euro - per lasciar partire il campione del mondo in carica, voglioso di provare l'esperienza in un grande club.