Juventus, concorrenza all'Inter per Vignato del Chievo

© foto di Federico Gaetano

Non solo l'Inter su Emanuel Vignato, centrocampista del ChievoVerona che sta ben impressionando in questo finale di stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sul classe 2000 c'è infatti anche la Juventus, pronta a fiondarsi su di lui già nelle prossime settimane, per poi parcheggiarlo magari in prestito per far proseguire il suo processo di crescita.