Juventus, concorrenza dall'Atletico Madrid per Suarez: colpo fattibile solo se parte Diego Costa

Non c'è soltanto la Juventus tra le opzioni per il futuro di Luis Suarez, uno degli epurati del Barcellona dopo l'approdo di Ronald Koeman in panchina. Stando a quanto scritto da As, anche l'Atletico Madrid sarebbe vigile su questa pista. Se l'uruguayano si libererà a parametro zero e i Colchoneros riuscissero a vendere Diego Costa, l'operazione diventerebbe fattibile. Altrimenti - si legge sul quotidiano spagnolo - sarebbe quasi impossibile.