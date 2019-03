© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da tempo ormai il primo nome sul taccuino di Fabio Paratici per rafforzare la difesa bianconera è quello di Matthijs De Ligt, a 19 anni già capitano dell’Ajax. Grande fisico e ottima tecnica, il biondo olandese ha già esperienza anche a livello internazionale, con 26 partite nelle coppe europee e 14 in Nazionale. Come scrive Tuttosport l'Ajax chiede almeno 70 milioni, una cifra importante ma che la Juventus è anche diposta a spendere. Il problema più grande è la concorrenza del Barcellona, per questo motivo sarà decisiva la volontà del ragazzo: la Juve gli piace, ma la presenza in blaugrana dell'amico De Jong e le affinità con l’Ajax sono carte importanti in mano al club catalano.