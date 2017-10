Juventus, concorrenza del Manchester United per Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Emre Can, centrocampista classe 1994 del Liverpool e della nazionale tedesca, in scadenza di contratto con i Reds. Stando a indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra, e riportate da Talksport, infatti, il giocatore piace anche al Manchester United, ingolosito dalla possibilità di accaparrarsi il calciatore a costo zero.