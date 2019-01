Juventus, concorrenza del PSG per Ramsey: Paratici accelera per il gallese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continua il corteggiamento della Juventus per Aaron Ramsey. Il 28enne centrocampista dell’Arsenal non resterà a Londra ed i bianconeri sono pronti ad accoglierlo in estate, offrendogli un contratto da 34 milioni di euro per 5 stagioni. Come riporta La Stampa però, non è escluso un arrivo anticipato. Emery ormai lo ha scaricato, il gallese è ai margini della rosa: su Ramsey c'è anche il PSG, ma Paratici è in pole e l'effetto Ronaldo aiuta la Juve.