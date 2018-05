Juventus, concorrenza di Chelsea e Tottenham per Martial

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Anthony Martial potrebbe essere lontano dal Manchester United. L'attaccante non gode della fiducia di Mourinho, per questo motivo in estate potrebbe cambiare casacca. In Italia piace tantissimo alla Juventus, ma i bianconeri dovranno stare attenti alla concorrenza che arriva dalla Premier League. Sul francese ex Monaco ci sono infatti Chelsea e Tottenham.