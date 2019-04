© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione: l'ipotesi è analizzata oggi da Tuttosport, che evidenzia come il destino della Joya non sia affatto definito. Il salto di qualità tanto atteso non è ancora arrivato e di conseguenza un'eventuale superofferta potrebbe far vacillare Paratici. A bilancio il giocatore a fine anno peserà appena 10 milioni e un eventuale proposta che superi i 100 potrebbe essere accolta dal club e dal giocatore, voglioso di rimanere ad alti livelli. Real, Atletico e Bayern sono le squadre a seguirlo con maggiore interesse.