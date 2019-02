Fonte: tuttojuve.com

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Massimiliano Allegri e la Juve divorziare a fine stagione. Secondo quanto riportato da Fox Sports, infatti, il tecnico bianconero dovrebbe anticipare la fine del contratto che lo lega ai bianconeri, fissata nel giugno del 2020, per approdare in Premier League, con Chelsea e Manchester United in pole position. La Juve, in caso di addio di Allegri, andrebbe decisa su Zinedine Zidane, anche se Agnelli potrebbe prendere in considerazione anche l'ipotesi Deschamps, che, a Torino, ha già allenato nella stagione 2006-2007, riportando la Juve in Serie A nell'anno post calciopoli.