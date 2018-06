Juventus, conferme dalla Spagna per Cancelo: presto in bianconero

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Joao Cancelo e la Juventus, molto più che un'idea. In Spagna danno l'affare come fatto. Per Marca l'ormai ex terzino dell'Inter, di proprietà del Valencia, sarà un giocatore della Juventus la prossima settimana: costo dell'operazione 40 milioni di euro. Anche per AS ci sono pochi dubbi sul passaggio di Cancelo in bianconero: l'unica differenza è la modalità di pagamento , anche se il Valencia ha estremo bisogno di monetizzare entro il 30 giugno. Possibile una formula simile a quella di Douglas Costa, con una parte di pagamento subito ed il resto al termine della prossima stagione.