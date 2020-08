Juventus, contatti avviati con Paredes: possibili scambi col PSG per arrivare all'argentino

Contatti avviati tra la Juventus e Leandro Paredes, giocatore che piace a Pirlo per qualità e duttilità e che potrebbe lasciare il PSG durante il mercato. Non è da escludere che, per fare decollare l'affare, i bianconeri non provino a inserire alcuni esuberi che potrebbero fare al caso del club parigino. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.