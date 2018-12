© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' pronta a ripartire l'eterna lotta tra Juventus e Inter, in questo caso in tema calciomercato. Francisco Trincao, esterno offensivo 18enne di proprietà del Braga, piace da tempo ai bianconeri, che sono in contatto con l'agente e con Jorge Mendes per provare ad accelerare la trattativa. L'approdo di Marotta in nerazzurro però, ha mischiato le carte, con il club di Suning pronto a inserirsi e a dare del filo da torcere per uno dei migliori talenti europei attualmente in circolazione. A riportarlo sono i colleghi della Gazzetta dello Sport.