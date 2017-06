Juventus, contatti col Real Madrid per Danilo ma l'entourage frena

© foto di J.M.Colomo

Secondo "Cadena Ser", ci sarebbero stati i primi contatti tra Juventus e Real Madrid per il difensore Danilo, individuato dai dirigenti bianconeri come possibile sostituto del partente Dani Alves. I blancos sarebbe disposti a cedere il 25enne esterno brasiliano davanti a una buona offerta. Perez avrebbe fissato il prezzo della sua cessione a 30 milioni di euro, mentre i bianconeri preferirebbero il prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore non pensa però ad altre soluzioni, almeno per il momento: "Danilo pensa solo al Real, ha il sostegno del presidente e dell'allenatore - replicano dal suo entourage -. E' felice a Madrid e il suo unico obiettivo e' rimanere in blanco. Non abbiamo alcuna proposta formale sul piatto". A riportarlo è TuttoJuve.