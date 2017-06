Juventus, contatti con l'agente di Emre Can

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In attesa della finale di Champions League, la Juventus già si muove sul fronte mercato per mettere a segno nuovi colpi per potenziare la rosa. Sky Sport conferma l'interesse per Emre Can (23), svelando che ci sono già stati i primi contatti con l’agente. La Juve potrà far leva sul contratto con scadenza 2018 del giocatore con il Liverpool, per portarlo a Torino magari ad un prezzo vantaggioso.